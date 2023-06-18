لافروف ينتقد وصف روسيا بالتهديد الأول فى استراتيجية الأمن القومى بألمانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأحد، إن قرارات السلطات الألمانية لا تستند إلى مصالح البلاد، فى تعليق على استراتيجية الأمن القومى الجديدة لألمانيا، والتى تنص على أن روسيا أصبحت التهديد الأول للدولة الألمانية.





وأوضح لافروف -فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أنه "من الصعب عليّ التعليق على أفعال وبيانات ووثائق السياسيين الألمان المعاصرين، فهى لا تستند إلى منطق أو مصالح ألمانيا أو الشعب الألمانى". وأضاف لافروف أن "برلين تقول دائمًا إنها تدافع عن القيم الأوروبية فى أوكرانيا، فإذا اعتبرت ألمانيا أن العودة إلى النازية هى القيم التى تزدهر الآن فى أوكرانيا، فهذا أمر محزن للغاية.. إنه تحول خطير فى الأحداث".

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