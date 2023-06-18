صدور مرسوم أميرى كويتى بتشكيل الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح

جدة - نرمين السيد - وأصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قبل أيام، مرسوما أميريا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتى. وتضمن المرسوم الأميرى تعين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس وزراء الكويت، حيث يُكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على أمير الكويت لإصدار مرسوم تعيينهم.

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