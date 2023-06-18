جدة - نرمين السيد - أعربت السفارة الصينية فى لندن، اليوم الأحد، عن استنكارها لاجتماع عُقد الأسبوع الماضى بين وزير الدولة البريطانى لشؤون الأمن توم توجندهات ووزيرة الشؤون الرقمية التايوانية أودرى تانج، مؤكدة أنه ينتهك العلاقات الدولية.





وقال متحدث باسم السفارة الصينية فى لندن: "هذه الخطوة تنتهك بشكل خطير مبدأ "صين واحدة" والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز". وأضاف: "تبعث بإشارة خاطئة جدًا للقوى الانفصالية من أجل استقلال تايوان، وتتدخل بشكل صارخ فى الشؤون الداخلية للصين"، معربًا عن استنكار بلاده الشديد لذلك. وشددت السفارة الصينية خلال بيانها، على أن أى أفعال تقوّض مصالح الصين ستقابل بردود صارمة. كان "توجندهات" التقى بوزيرة الشؤون الرقمية فى تايوان، خلال زيارة رفيعة المستوى إلى بريطانيا، ناقشت خلالها اهتمامات أمنية مشتركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تستنكر اجتماع وزير الأمن البريطانى مع وزيرة تايوانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.