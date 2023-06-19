بوريل: مصر ركيزة أساسية فى الملف الإفريقى ودورها استراتيجى

جدة - نرمين السيد - وصف جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، العلاقات مع القاهرة بأنها تحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة لدول التكتل الأوروبى، موضحًا سعيه لتعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر.





وأضاف "بوريل" فى مؤتمر صحفى جمعه بوزير الخارجية المصرى سامح شكرى، اليوم الأحد، فى القاهرة، أن مصر تلعب دورًا استراتيجيًا فى الحوار مع قادة إفريقيا وركيزة أساسية فى الملف الإفريقى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

واعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، مصر شريكًا موثوقًا فى مجال الطاقة، لافتًا إلى العمل مع القاهرة على تجاوز الصعوبات فى مجال الطاقة التى سببتها الحرب فى أوكرانيا.

وتطرق "بوريل" إلى القضية السودانية التى وصفها بـ"المهمة" للقاهرة، معربًا عن ترحيبه بوقف إطلاق النار فى السودان وتشجيع الحلول السلمية للصراع.

ولم ينس بوريل توجيه الشكر للقاهرة على ما قدمته للقادمين من السودان، كاشفًا عن تقديم الاتحاد الأوروبى لـ20 مليون يورو لمصر دعمًا للاجئين السودانيين.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى العمل على إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط، مشددًا على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

وأعرب "بوريل" عن رغبة دول القارة العجوز فى إحلال السلام فى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن عواقب الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على كل العالم.

وتطرق مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى إلى ما تناولته المباحثات مع وزير الخارجية المصرى التى كانت من بينها مكافحة الإرهاب فى إفريقيا بعد تصاعد أنشطته فى القارة السمراء، إلى جانب مضاعفة الجهود لإيجاد حل مستدام لظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على حماية الحدود والتصدى لتجارة البشر.