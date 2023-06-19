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العالم اليوم - إسبانيا تحرز لقب أمم أوروبا على حساب كرواتيا بركلات الترجيح

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 01:20 صباحاً - توجت اسبانيا بطلة للنسخة الثالثة لمسابقة دوري الامم الاوروبية في كرة القدم بفوزها على كرواتيا بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الاصلي والاضافي في المباراة النهائية في روتردام.

وكانت النسخة الأولى من هذه المسابقة من نصيب البرتغال على حساب هولندا 1-0 في موسم 2018-2019، في حين تغلبت فرنسا على إسبانيا 2-1 في النسخة الثانية موسم 2020-2021.

 

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إسبانيا تحرز لقب أمم أوروبا على حساب كرواتيا بركلات الترجيح .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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