أوكرانيا: ارتفاع قتلى انهيار سد خاكوفكا إلى 17

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الشؤون الداخلية الأوكرانى إيهور كليمينكو عبر تليجرام" قتل 17 شخصا، وغرق 13 منهم، وأصيب أربعة آخرون بجروح قاتلة أثناء الإخلاء، ولا يزال 31 شخصا فى عداد المفقودين"، وفقا لوكالة يوكرينفورم الأوكرانية.
وأشار الوزير إلى أن الفيضانات لا تزال تغمر 876 منزلا، وتم إجلاء ما مجموعة 3614 مواطنا من المناطق الخطرة، بينهم 474 طفلا و80 شخصا من ذوى الإعاقة الحركية .
وأضاف كليمينكو أن إمدادات المياه المركزية للسكان قد تمت استعادتها جزئيا فى مجتمع نوفوفورونتسوفكا فى منطقة خيرسون.
وكانت السلطات التابعة لروسيا فى خيرسون أعلنت أن عدد الضحايا على الجانب الروسى من السد قد بلغ 35 شخصا.
وقال رئيس حكومة إقليم خيرسون أندريه أليكسييفنكو اليوم الأحد عبر تليجرام إن عدد القتلى من جراء الفيضانات فى منطقة خيرسون التى نجمت عن انهيار محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية ارتفعت إلى 35 شخصا، وفقا لوكالة تاس الروسية.
وبذلك يكون إجمالى عدد ضحايا انهيار السد على الجانبين حتى الآن بلغ 52 شخصا.
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