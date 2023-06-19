المغرب: الثلاثاء غرة ذو الحجة والخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أن الثلاثاء هو أول أيام شهر ذو الحجة، وعليه سيكون عيد الأضحى فى المغرب الخميس الموافق 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.





وأفاد بيان للوزارة ، بأنه تم مراقبة هلال شهر ذو الحجة لسنة 1444 بعد مغرب الأحد 29 ذو القعدة ولم تثبت رؤيته، وعليه يكون يوم الإثنين الموافق 19 يونيو، المتمم لشهر ذو القعدة.

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