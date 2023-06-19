مقتل حوالى 600 جندى أوكرانى فى دونيتسك وزابوريجيا خلال اليوم الماضى

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أنه تم تحييد حوالى 600 جندى أوكرانى من قبل القوات الروسية أثناء صد كل الهجمات الأوكرانية فى مناطق دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابورويجيا خلال اليوم الماضي.





وأشارت الدفاع الروسية فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى أن خسائر أوكرانيا فى منطقة زابورويجيا تجاوزت 200 جندي، موضحة أن وحدات المجموعة القتالية الشرقية الروسية نجحت فى صد جميع هجمات الجيش الأوكراني. فى المقابل، شنت القوات الجوية الأوكرانية سبع غارات على مجموعات عسكرية روسية ودمرت نظام صاروخى مضاد للطائرات خلال النهار، وذلك بحسب التقرير المسائى لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأوكرانيا، اوردته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية. وفى السويد، خلص تقرير للجنة الدفاع البرلمانية هناك أن "هجوما عسكريا روسيا على السويد أمر لا يمكن استبعاده".

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