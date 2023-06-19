عواصف رعدية عنيفة تجتاح عدة مناطق فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - واجتاحت رياح عاتية أجزاء من شمال فرنسا، قادمة من الجنوب الغربى، ما أدى إلى قطع الكهرباء عن 11 ألف منزل فى إقليم "إيل دو فرانس نورماندى " (شمال وسط البلاد)، وفقا لشبكة نقل الكهرباء، بالإضافة إلى نحو ألف منزل آخرين فى "لور" فى نورموندى.

وحوالى الساعة 6 مساء (بتوقيت باريس)، وصلت العواصف الرعدية إلى العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، وأوضحت القناة المتخصصة فى الطقس أن هذه العواصف عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة وسقوط برد، وهبوب رياح قوية مفاجئة. وانخفضت درجة الحرارة من 30 إلى 20 درجة مئوية فى بضع دقائق فى العاصمة. كما تم تسجيل أول هبوب رياح بسرعة 100 كم / ساعة أو أكثر.

وأدت هذه العواصف الرعدية إلى توقف حركة القطارات فى بعض المناطق مساء الأحد، واضطر الركاب إلى البقاء فى محطات القطار بسبب حوادث مرتبطة بالعواصف الرعدية فى شمال فرنسا، بحسب الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية.

وقالت الشركة إن حركة القطارات متوقفة على خطوط معينة وخاصة من محطة "الشمال" الرئيسية خاصة "بعد مرور العواصف الرعدية على عدد معين من المسارات".

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية 33 إقليما فى فرنسا فى حالة التأهب "البرتقالى" لمواجهة مخاطر تلك العواصف العنيفة المصحوبة بسقوط برد وهبوب رياح قوية، القادمة من الجنوب الغربى إلى "نورماندى" و"إيل دو فرانس" (شمال وسط فرنسا) وفى إقليم "أو دو فرانس" شمال البلاد.

وكانت الهيئة قد أكدت فى وقت سابق أن رياحا ستهب بسرعة تتراوح بين 60 و70 كم / ساعة وستكون درجات الحرارة الصغرى بين 14 و18 درجة ومن 19 إلى 22 درجة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط والكبرى من 22 إلى 24 درجة فى الربع الشمالى الغربى من البلاد ومن 26 إلى 30 فى أماكن أخرى وستصل من 31 إلى 33 درجة فى البيرينى الوسطى (جنوب فرنسا) وإقليم "بروفانس" (جنوب شرق البلاد).