العالم اليوم - بنغلاديش تعتزم توقيع اتفاق جديد لشراء غاز مسال من عمان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 09:22 صباحاً - قال مسؤول في شركة "بتروبنغلا" المملوكة للدولة في بنغلاديش، الاثنين، إن الشركة ستوقع اتفاقا توريد طويل الأجل للحصول على مخزون إضافي من الغاز الطبيعي المسال من شركة عمان للتجارة الدولية.

وأضاف المسؤول أنه بموجب العقد الجديد ومدته عشر سنوات ستحصل بنغلاديش على ما بين 0.5 و1.5 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من يناير 2026.

وقال المسؤول "يمكنهم (عُمان) أيضا توريد 0.25 مليون طن في أواخر عام 2025. هذا مفيد لنا لأن الحصول على الغاز الطبيعي المسال بهذا السعر صعب للغاية. السعر جيد جدا في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية." ولكنه لم يكشف عن السعر لأن الصفقة سرية.

وقال المسؤول، إن الصفقة ستوقع في وقت لاحق اليوم الاثنين في داكا، بحسب رويترز.

وسيكون هذا هو العقد الثاني الذي تبرمه بتروبنغلا مع عمان للتجارة الدولية. وأبرمت بالفعل عقدا مدته 10 سنوات مع الشركة العمانية لتوريد مليون طن متري سنويا من 2019 إلى 2029.

وسيكون هذا ثاني عقد طويل الأجل لبنغلاديش يتم توقيعه هذا العام، بعد صفقة بتروبنغلا مع شركة قطر للطاقة في وقت سابق هذا الشهر. ووقعت شركة قطر للطاقة اتفاقا مدته 15 عاما مع بتروبنغلا لتوريد 1.8 مليون طن متري سنويا اعتبارا من عام 2026.