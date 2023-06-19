اليابان تعلق على قرار استبعادها من قائمة مراقبة العملات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - رحب ماساتو كاندا، كبير دبلوماسى العملة فى اليابان، اليوم الإثنين، بقرار الولايات المتحدة حذف اليابان من قائمتها لمراقبة العملات، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال "كاندا" إن اليابان ستستمر فى التواصل عن كثب مع الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار فى الأسواق.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها حذفت اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين تراقبهم، بسبب احتمال اتباع ممارسات صرف أجنبى غير عادلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016، عندما بدأ الشكل الحالى للتصنيف.

وفى تقريرها نصف السنوى الذى تقدمه إلى الكونجرس، وضعت وزارة الخزانة سبعة اقتصادات على "قائمة المراقبة" الخاصة بها وهى: الصين وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان.

فى حين أن اليابان قامت بتدخلات فى سعر الصرف خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من العام الماضى لمنع التراجع السريع فى قيمة الين أمام الدولار الأمريكى.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية فى إيجاز صحفى، إنه لا داعى لإبقاء اليابان على القائمة نظرًا لأن أحد المعايير المستخدمة هو "استمرار التدخل"، ونبّه أنه يمكن القيام بتدخلات "فى ظروف استثنائية للغاية" فقط، بعد المشاورات مع الدول الأخرى.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الوزارة لم تصنف أيا من الشركاء التجاريين متلاعبين فى العملة، وهو ما كان يُمكن أن يدفعها إلى فرض عقوبات أمريكية.

