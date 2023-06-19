جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلى قناصتها فوق منازل بجنين، مشيرة إلى أن هناك إطلاق نار كثيف لقوات الاحتلال فى المنطقة الجنوبية للمخيم، كذلك تقوم قوات الاحتلال بحملة اعتقالات ضد الفلسطينيين.
وتابعت أن جرافة عسكرية تابعة للاحتلال دمرت خط مياه بحى الجابرى فى جنين، كذلك استخدمت قوات الاحتلال سكان حى الجابريات كدروع بشرية.
ووفقا للقناة الإخبارية، أصيبت سيارة عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة ناسفة، مشيرة إلى أن المروحيات الإسرائيلية أطلقت نيرانها لدعم جنود الاحتلال، كذلك حاولت إجلاء مصابين لجيش الاحتلال.
وأضافت أن الهجوم الإسرائيلى أسفر عن انقطاع التيار الكهربائى عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.
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