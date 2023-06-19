العالم اليوم - أمانات القابضة تدرس طرحا عاما أوليا لمنصة الرعاية الصحية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 10:20 صباحاً - تدرس شركة أمانات القابضة خيارات تسييل أصول منصتها للرعاية الصحية، بما في ذلك طرح عام أولي في الأجل القريب، بحسب إفصاح للشركة في بورصة دبي.

وفي رد على تقارير إعلامية حديثة قالت أمانات، وهي شركة استثمار في مجال الرعاية الصحية والتعليم، إنها تدرس تعيين مستشارين خارجيين وستقدم تحديثا للسوق بمجرد اكتمال العملية.

وأعلنت الشركة، المدرجة في سوق دبي المالي، إطلاق أمانات للرعاية الصحية في أبريل.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" قد أوردت في وقت سابق، أن الطرح العام الأوّلي قد يجمع 200 مليون دولار (735 مليون درهم)، وقد يحدث في أقرب وقت في العام الحالي.

وفي وقت سابق، أعلن د.محمد حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة، أن الشركة تعمل على تجهيز منصاتها وشركاتها التابعة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم لطرحها في أسواق المال.

وأوضح أنَّ محفظة شركة أمانات الاستثمارية تزخر بالعديد من الشركات القوية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم مع وصولها إلى مراحل نمو متقدمة بما يسمح لها بالطرح في أسواق المال.

يذكر أن أرباح الشركة سجلت ارتفاعا بـ 24 بالمئة في الربع الأول 2023 لتصل إلى 40 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 32 مليون درهم خلال الربع الأول 2022.