العالم اليوم - الإمارات وإيطاليا تبحثان التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 10:20 صباحاً - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات، مع وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والطاقة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير خارجية إيطاليا إلى أبوظبي، حيث ناقش الطرفان تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في أعقاب إعلانهما مؤخرا الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وبحث الطرفان التعاون المشترك في مجال المناخ خاصة مع استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي.

وتبادل الوزيران الرؤى حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا والتعاون المستمر بين البلدين لتطوير وتنمية شراكتهما الاستراتيجية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالنفع على شعبيهما.

من جانبه أعرب أنطونيو تاجاني عن تطلع بلاده إلى تعزيز مستويات التعاون المشترك مع دولة الإمارات، مؤكدا على متانة العلاقات بين البلدين.

كما أعرب عن تمنياته لدولة الإمارات التوفيق والنجاح خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف "COP28" العام الجاري، مشيدا بجهود الدولة في العمل المناخي العالمي ومبادراتها الرائدة لنشر حلول الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم.