العالم اليوم - البنك الدولي يمول مشروعا للمياه في الأردن بـ250 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 10:20 صباحاً - أقر البنك الدولي تمويلا بقيمة 250 مليون دولار لمشروع يهدف إلى رفع كفاءة خدمات المياه في الأردن الذي يعد واحدا من أشد بقاع العالم ندرة في المياه.

وذكر البنك الدولي في بيان له أن المشروع يساهم في الحد من فاقد المياه وتقليل استخدام الكهرباء وتحسين أنظمة إدارة المياه لـ 1.6 مليون شخص في الأردن.

وأوضح أن التمويل الجديد لمشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن الجديد يشمل قرضا بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي للانشاء والتعمير (أحد أذرع مجموعة البنك الدولي) ومنحة بقيمة 50 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر التابع أيضا لمجموعة البنك الدولي.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط بالبنك الدولي جان كريستوف كاريت في البيان إن "الحكومة الأردنية كانت سباقة في تحليل تحديات ندرة المياه وفي صياغة تدابير الاستجابة التكيفية".

وأضاف كاريت "يوفر هذا التمويل الجديد الدعم الاستثماري والنهج البرنامجي الطويل الأجل اللازم لتعبئة الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والإصلاح المؤسسي وربط التخطيط بالعمل لتحسين كفاءة ومرونة قطاع المياه في الأردن".