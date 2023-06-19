العالم اليوم - الإمارات وقطر تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 10:20 صباحاً - انطلاقا من اتفاق العلا، وحرصا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما.

وسيتم ذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة، وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، مزاولة أعمالها الإثنين الموافق 19 يونيو 2023 .

ويؤكد الجانبان، أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.