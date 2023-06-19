العالم اليوم - "جي إف إتش" تطلق شركة لإدارة أصول عقارية بـ6 مليارات دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 11:17 صباحاً - أعلنت مجموعة "جي إف إتش المالية" عن إطلاق شركة "جي إف إتش بارتنرز"، المملوكة لها بالكامل، من أجل توسيع قدرات إدارة الأصول العالمية للمجموعة، مع التركيز بشكل خاص على القطاع العقاري.

وبحسب إفصاح لبورصة البحرين، فإن الشركة الجديدة ستدير أصولا عقارية بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار كجزء من إجمالي 18 مليار دولار تقوم المجموعة بإدارتها.

يذكر أن جي إف إتش المالية التي تأسست قبل نحو 20 عاما، تعمل في مجال إدارة الأصول والثروات والأعمال المصرفية والتجارية والتطوير العقاري، وتركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وبريطانيا وأميركا، وهي مدرجة في أسواق البحرين، وأبوظبي، والكويت، ودبي، بحسب بيان الشركة.

ستتولى "جي إف إتش بارتنرز" إدارة الأصول في الأسواق المستقرة والرئيسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، بهدف الاستفادة من مقومات النمو الاقتصادي القوية في المنطقة، بحسب البيان.

وستقدم الشركة الجديدة حلولا استثمارية من خلال مجموعة من المنتجات بما في ذلك الصناديق والحسابات المدارة بشكل منفصل والصفقات المباشرة، وفق ما جاء في البيان.