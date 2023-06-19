العالم اليوم - مقتل 3 فلسطينيين في جنين وإسرائيل تقصفها بمروحية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 11:17 صباحاً - قتلت القوات الإسرائيلية، صباح الاثنين، 3 فلسطينيين، بينهم قاصر، وأصابت 31 آخرين بجروح خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي قصف المنطقة بواسطة المروحيات العسكرية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن مروحيات حربية قصفت منطقة جنين، اليوم الإثنين، بالصواريخ خلال مداهمة كبيرة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، واندلعت اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين.

كما أكد الجيش الإسرائيلي أن الاشتباكات ما زالت مستمرة.

وخلال اقتحام القوات الإسرائيلية لجنين ومخيمها، وقع عدد من الجنود في كمين تسبب بإصابات طفيفة لست من الجنود الإسرائيليين تم نقلهم للمستشفى بواسطة مروحية.

وفي رام الله، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 فلسطينيين خلال المداهمة وإصابة 31 آخرين بجروح، إصابات بعضهم خطيرة.

وقالت وزارة الصحة إن القتلى خالد عزام (21 عاما)، وقسام أبو سرية (29 عاما)، وأحمد صقر (15 عاما)، مضيفة أن ما لا يقل عن 4 آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في تبادل إطلاق النار.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وخصوصا واشنطن، إلى التدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية.

أظهرت مقاطع مصورة من جنين مروحية عسكرية إسرائيلية تطلق صاروخا خلال العملية العسكرية الجارية.

والقتال هو الأحدث خلال أكثر من عام من أعمال العنف شبه اليومية في الضفة الغربية.

فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من مدن الضفة الغربية ومخيماتها، على مدى شهور، وتركزت بشكل رئيسي في الضفة الغربية حيث قتل نحو 120 فلسطينيا هذا العام.