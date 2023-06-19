بعد هجوم الاحتلال.. آخر تطورات الأحداث فى جنين

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، تم نقل المصابين الفلسطينيين لمستشفيات الرمل وابن سينا وجنين الحكومى، مشيرة إلى أن طفلة فلسطينية من بين المصابين.

وتابعت بأن القوات الإسرائيلية تتواجد حاليا على أطراف المخيم، كذلك أطلق طيران الاحتلال بالونات حرارية فى سماء جنين.

ولفتت إلى أن وزارة "التربية والتعليم" الفلسطينية أجلت امتحان الثانوية العامة بالمدينة بعد الاقتحام الإسرائيلى.