زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب خليج كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية". وقال نظام التحذير الأمريكى من موجات المد العاتية "تسونامى" إنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامى على الساحل الغربى للولايات المتحدة أو كولومبيا البريطانية غرب كندا، أو آلاسكا فى أعقاب الزلزال.

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