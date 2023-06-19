واشنطن: منزعجون من خطط إسرائيل بالبناء فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية "منزعجة للغاية" من عزم الحكومة الإسرائيلية الإسراع فى خطط لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة الغربية، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف المتحدث أن واشنطن تدعو إسرائيل إلى العودة إلى الحوار الذى يهدف إلى وقف التصعيد. وقال المتحدث فى بيان "تعارض الولايات المتحدة وفقًا لسياستها القائمة منذ وقت طويل مثل هذه الإجراءات الأحادية التى تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة وتُشكل عقبة أمام السلام".



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