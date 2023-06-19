وأضاف الهباش فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تدعو لقتل الفلسطينيين وتدعم قواعد البناء الاستيطانى، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يريد هدوءا ولا استقرارا بل يريدون استمرار دوامة العنف بما يخدم الحكومة الإسرائيلية.
وتابع بأن نتنياهو بات معزولا دوليا ويعانى أزمات داخلية ولا يمكن أن نرفع الراية البيضاء مهما دفعنا من أثمان، مضيفا أن الانقسام الفلسطينى لا يوقفنا عن المطالبة بحقوقنا ونحن موحدون فى الميدان.
وأكد أنه لا يوجد احتلال بلا مقاومة ومهما تغيرت الظروف ومن حقنا الدفاع عن نفسنا، مشيرا إلى أن حكومة إسرائيل عاجزة وتحاول التغطية على أزمتها الداخلية بالتصعيد ضد الشعب الفلسطينى، قائلا إنها "تجد أن البوابة الأسهل للتصعيد هى فلسطين وتقوم بالعديد من الانتهاكات ضد المسجد الأقصى".
واختتم الهباش بالقول إن "وحدة المواقف العربية والإسلامية تنعكس إيجابا على القضية الفلسطينية"، مضيفا أننا لم نفقد الأمل فى أمتنا وربما شهدنا بعض الإحباط ولكن سنظل نطالب بإنهاء الاحتلال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهباش: ما يجرى فى جنين حرب شاملة.. ونتنياهو بات معزولا دوليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.