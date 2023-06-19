الهباش: ما يجرى فى جنين حرب شاملة.. ونتنياهو بات معزولا دوليا

جدة - نرمين السيد - قال مستشار الرئيس الفلسطينى محمود الهباش، إن "ما يجرى فى جنين هو عدوان وحرب شاملة يشنها الاحتلال بهدف تركيع الشعب الفلسطينى"، مؤكدا أن بلاده تعودت على المقاومة وعلى الصعاب وستستمر لحين تحقيق أهدافها.





وأضاف الهباش فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تدعو لقتل الفلسطينيين وتدعم قواعد البناء الاستيطانى، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يريد هدوءا ولا استقرارا بل يريدون استمرار دوامة العنف بما يخدم الحكومة الإسرائيلية.

وتابع بأن نتنياهو بات معزولا دوليا ويعانى أزمات داخلية ولا يمكن أن نرفع الراية البيضاء مهما دفعنا من أثمان، مضيفا أن الانقسام الفلسطينى لا يوقفنا عن المطالبة بحقوقنا ونحن موحدون فى الميدان.

وأكد أنه لا يوجد احتلال بلا مقاومة ومهما تغيرت الظروف ومن حقنا الدفاع عن نفسنا، مشيرا إلى أن حكومة إسرائيل عاجزة وتحاول التغطية على أزمتها الداخلية بالتصعيد ضد الشعب الفلسطينى، قائلا إنها "تجد أن البوابة الأسهل للتصعيد هى فلسطين وتقوم بالعديد من الانتهاكات ضد المسجد الأقصى".

واختتم الهباش بالقول إن "وحدة المواقف العربية والإسلامية تنعكس إيجابا على القضية الفلسطينية"، مضيفا أننا لم نفقد الأمل فى أمتنا وربما شهدنا بعض الإحباط ولكن سنظل نطالب بإنهاء الاحتلال.