القوى الوطنية برام الله والبيره تعلن الإضراب الشامل

جدة - نرمين السيد - وشهدت الساعات القليلة الماضية ارتفاعا مستمرا فى أعداد ضحايا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها، الذى استهدفت من ورائه اعتقال عدد من الفلسطينيين.
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية" ارتفع أعداد شهداء عملية الاقتحام إلى 3 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة 29 شخصًا على الأقل، جرّاء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لعدة أحياء على أطراف مخيم جنين، مضيفة أن قوات الاحتلال استهدفت أيضا مستشفى جنين الحكومى بالرصاص.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت منطقة حى الجابريات ومحيطه قرب أطراف مخيم جنين، وداهمت عدة عمارات ونشرت قناصة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة مع الفلسطينيين.
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