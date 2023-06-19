الخارجية الفلسطينية: ما يحدث تصعيد إسرائيلى خطير

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى على جنين، واصفة ما يحدث بالـ "تصعيد الخطير"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت إصابة 29 شخصا واستشهاد 3 آخرين جراء الهجوم الإسرائيلى على مخيم جنين، مشيرة إلى أن هناك 4 إصابات خطيرة فى صفوف الفلسطينيين. وبحسب القناة الإخبارية، نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلى قناصتها فوق منازل بجنين، مشيرة إلى أن هناك إطلاق نار كثيف لقوات الاحتلال فى المنطقة الجنوبية للمخيم، كذلك تقوم قوات الاحتلال بحملة اعتقالات ضد الفلسطينيين. وتابعت أن جرافة عسكرية تابعة للاحتلال دمرت خط مياه بحى الجابرى فى جنين، كذلك استخدمت قوات الاحتلال سكان حى الجابريات كدروع بشرية.

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