التعليم الفلسطينية: تأجيل امتحان الثانوية العامة داخل جنين

وأوضحت الوزارة أن الامتحان تم تأجيله فى القاعات الواقعة داخل المدينة، فيما سيُعقد فى القاعات الواقعة خارجها بشكل طبيعي، داعية الطلاب فى حال تمكنهم من الوصول بأمان إلى الالتحاق بأقرب قاعة يستطيعون الوصول إليها، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
وكانت المؤسسات الحقوقية والأممية والدولية، طالبت فى وقت سابق بتحمل مسؤوليتها لحماية المدارس الفلسطينية من تهديدات الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدة أن إخطار الاحتلال بهدم مدرسة "أم قصة" يندرج فى إطار الهجمة الإسرائيلية المستمرة ضد المؤسسات والكوادر التعليمية والطلبة.
كما طالبت بعثات الاتحاد الأوروبى والمؤسسات الأممية والحقوقية والمدافعة عن الطفولة باتخاذ موقف حازم وجاد تجاه هذه الانتهاكات، التى تخالف منظومة القوانين الدولية وحقوق الإنسان والحق فى التعليم.
يأتى ذلك بعد ساعات قليلة من بدء قوات الاحتلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، وهو ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة 29 شخصًا على الأقل خلال الهجوم، بينهم 5 حالات حرجة، حسب وكالة أنباء "سما" الفلسطينية.
وكانت وزارة الصحة أكدت أن مستشفى جنين الحكومى استقبل 7 إصابات، إحداها لفتاة أصيبت برصاصة فى الرأس، فيما نقلت 14 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.
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