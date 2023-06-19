القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين ومخيمها

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، نشرت قوات الاحتلال قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة فى عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحى وقنابل الصوت والغاز السام. وقال مدير مستشفى جنين الحكومى، إن 10 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، بينهما اثنان بجروح حرجة، وجرى نقل إحدى الإصابات بالرأس إلى قسم جراحة الأعصاب فى مستشفى الرازى، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

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