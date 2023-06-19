العالم اليوم - فيديو "طرد الأطفال".. حكم مصري يسجل سابقة كروية

انتم الان تتابعون خبر فيديو "طرد الأطفال".. حكم مصري يسجل سابقة كروية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 12:22 مساءً - اقتربت تنزانيا من التأهل لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024 المقبلة، بانتصار مهم على منتخب النيجر، لكن المباراة خطفت الأضواء بلقطة كان أبطالها الأطفال حاملي الكرات.

وخلال مباراة تصفيات أمم إفريقيا بين النيجر وتنزانيا في ملعب الأخير، تدخل حاملو الكرات بشكل "غير أخلاقي" لمنع منتخب النيجر من التسجيل.

وخلال هجمة مرتدة لمنتخب النيجر، قام الأطفال حاملو الكرات خلف المرمى، برمي 4 كرات على أرض الملعب، لتشتيت منتخب النيجر ومنعهم من التسجيل.

هذا التصرف أثار غضب عناصر منتخب النيجر، ليتوجه حكم اللقاء، المصري محمد عادل، ويقوم بطرد الأطفال خارج الملعب.

اللقطة تعد سابقة أولى في عالم كرة القدم، حيث توجه عادل إلى خلف المرمى وأمر الأطفال بالخروج من الملعب وترك الكرات.

تنزانيا حققت الفوز 1-0 بصعوبة، واقتربت من التأهل مع الجزائر لبطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في يناير المقبل في كوت ديفوار.