العالم اليوم - الذهب يبهت وسط تقييم لمسار رفع الفائدة الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 12:22 مساءً - سجل الذهب بعض التراجع في تعاملات محدودة الاثنين تحت ضغط من قوة الدولار، إذ يقيم المستثمرون المسار المستقبلي لأسعار الفائدة بعد تصريحات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لوحت بزيادات مستقبلية.

ولوح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالتشديد النقدي في تعليقاتهم الأولى منذ أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس "قضى الذهب غالبية شهر يونيو في نطاق بين 1935 و1970 دولارا، ومع عدم وجود محفز واضح في الأفق، يُفضل المتعاملون التداول في نطاق محدود وعدم الالتزام بمساعي تحقيق مكاسب".

وتغلق أسواق الأسهم الأميركية اليوم الاثنين بسبب عطلة.

وسجل الذهب خسائر أسبوعية طفيفة الأسبوع الماضي وسط تكثيف المتعاملين الرهانات على رفع أسعار الفائدة في يوليو مع وقف الاحتياطي الاتحادي لسلسلة التشديد النقدي بعد عشر زيادات متتالية.

وعلى الرغم من استخدام الذهب للتحوط في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

ويتوقع المتعاملون الآن بنسبة 72 بالمئة تقريبا رفع أسعار الفائدة الأمريكية في يوليو تموز، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.

وصعد مؤشر الدولار لكن مع البقاء بالقرب من أدنى مستوى في شهر والذي سجله يوم الجمعة. ومن شأن قوة الدولار أن تقلل من جاذبية الذهب للمشترين حائزي العملات الأخرى.

التغير في الأسعار

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1953.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1966.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 إلى 24.02 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 978.39 دولار والبلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1404.27 دولار.