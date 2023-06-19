القاهرة الإخبارية: 3 شهداء وعشرات الإصابات فى اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

جدة - نرمين السيد - وأكدت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، ارتفاع أعداد شهداء عملية الاقتحام إلى 3 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة 29 شخصًا على الأقل، جرّاء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لعدة أحياء على أطراف مخيم جنين.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اسمين من الشهداء الثلاثة، هما الطفل أحمد صقر، والشاب خالد عصاعصة، 21 عامًا، مشيرة إلى أن 6 مصابين فى حالة خطيرة يخضعون فى الوقت الراهن للعلاج بعددٍ من المستشفيات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت منطقة حى الجابريات ومحيطه قرب أطراف مخيم جنين، وداهمت عدة عمارات ونشرت قناصة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة مع الفلسطينيين.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الإثنين، تأجيل امتحان الثانوية العامة فى القاعات الواقعة داخل مدينة جنين إلى موعد سيتم تحديده لاحقًا، على خلفية العدوان الإسرائيلى على مدينة جنين ومخيمها.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان تم تأجيله فى القاعات الواقعة داخل المدينة، فيما سيُعقد فى القاعات الواقعة خارجها بشكل طبيعي، داعية الطلاب فى حال تمكنهم من الوصول بأمان إلى الالتحاق بأقرب قاعة يستطيعون الوصول إليها، حسب وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.