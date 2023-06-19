أبو ردينة: ما يحدث حرب شاملة على الشعب الفلسطينى لتصفية القضية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نلاحق إسرائيل فى كل المحافل والمحاكم الدولية ونحمل الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية. وتابع، لدينا أسلحة سياسية ودبلوماسية فلسطينية عديدة، ويجب الالتزام بموقف عربى موحد حفاظا على مقدرات القضية الفلسطينية. وأوضح أن المنطقة ستبقى تحترق طالما لم يتم حل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن التنسيق قائم على المستوى العربى على مدار الساعة.

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