العالم اليوم - نفط الكويت تعتزم استثمار 42 مليار دولار على مشاريعها النفطية

انتم الان تتابعون خبر نفط الكويت تعتزم استثمار 42 مليار دولار على مشاريعها النفطية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 01:20 مساءً - تعتزم نفط الكويت انفاق نحو 13 مليار دينار (ما يعادل 42.2 مليار دولار) على مشاريعها النفطية خلال السنوات الخمس القادمة حتى 2027-2028، بحسب تصريحات لـ الرئيس التنفيذي للشركة، أحمد العيدان.

وأضاف العيدان، في تصريح للصحفيين على هامش "مؤتمر ومعرض مجرة البيانات الضخمة"، الذي نظمته الشركة ويستمر يوما واحدا تحت شعار "رسم ملامح صناعة النفط والغاز" أن الطاقة الإنتاجية للنفط في الكويت ستصل إلى 3 ملايين برميل يوميا عام 2025، لافتا في هذا الصدد إلى التزام الكويت بالتخفيضات التي قررتها "أوبك" و"أوبك بلس".

وقال العيدان، إن الطاقة الإنتاجية للنفط في الكويت حاليا تتجاوز 2.8 مليون برميل يوميا، وذلك في إطار التزام البلاد بالتخفيضات التي قررها تحالف أوبك بلس.

وأكد التزام "نفط الكويت" و"الكويتية لنفط الخليج" التي تعمل مع الجانب السعودي في المنطقة المقسمة بين البلدين بتحقيق استراتيجية الكويت الهادفة للوصول إلى قدرة انتاجية 4 ملايين برميل يوميا في 2035 مؤكدا القدرة على تحقيقها والحفاظ على هذا المعدل حتى عام 2040.

وحول إنتاج الزيت الثقيل، قال إن شركة نفط الكويتي تقوم حاليا باستخراج الزيت الثقيل، حيث يتم إنتاج 60 ألف برميل يوميا، فيما تخطط الشركة للوصول إلى إنتاج 120 ألف برميل يوميا ضمن جزئية الإنتاج العام للشركة.