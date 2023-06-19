العالم اليوم - مسح دولي يكشف "ثقة العالم" بالذكاء الاصطناعي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 01:20 مساءً - تعددت الدراسات التي تخوفت من دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجالات عدة، لكنّ مسحا جديدا أجْرته مؤسسة "سفانتا" لبحوث التسويق شمل 5 آلاف شخص من مختلف دول العالم أشار إلى تباين واضح في آراء الجمهور تجاه بعض التقنيات.