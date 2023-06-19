العالم اليوم - السعودية.. توقيع اتفاقية مع "إيرباص" لتوطين صناعة الهليكوبتر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 01:20 مساءً - وقعت شركة سكوبا السعودية للصناعات العسكرية، الاثنين، اتفاقية مع شركة إيرباص لتوطين صناعة طائرات الهليكوبتر المدنية والعسكرية بالمملكة.

وأُعلنت الاتفاقية على هامش منتدى استثمار سعودي فرنسي عُقد خلال زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفرنسا بدأت الأسبوع الماضي.

وقال فواز العقيل الرئيس التنفيذي لشركة سكوبا السعودية، إن أول طائرات هليكوبتر تُنتج في مصانع سكوبا وإيرباص المشتركة في السعودية ستُعرض بعد عامين في معرض الدفاع العالمي الذي قال إنه سيوضع به "حجر الأساس" للمشروع.

وذكر أن سكوبا تتوقع تصنيع أكثر من 100 طائرة هليكوبتر وخلق 8500 فرصة عمل في السعودية. وأوضح بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل أن الشركة تتوقع استثمارات بأكثر من 25 مليار ريال (6.67 مليار دولار) خلال 20 عاما.