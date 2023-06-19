الأولى خارج البلاد.. رئيس الوزراء الصينى يبدأ زيارة لـ ألمانيا وفرنسا

جدة - نرمين السيد - ويستقبل الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، صباح الإثنين، لى تشيانج الذى يشارك بعد ذلك فى المشاورات الحكومية الصينية الألمانية فى برلين مع فريق المستشار أولاف شولتس.

ويواصل لى تشيانج الذى عيّن فى مارس الماضى، زيارته الرسمية فى فرنسا، حيث يحضر "القمة من أجل اتفاقية مالية عالمية جديدة"، الهادفة إلى إصلاح بنية التمويل العالمى، من أجل الاستجابة لتحديات الاحترار المناخى على نحو أفضل.

يأتى هذا الحوار مع باريس وبرلين فى وقت تشهد العلاقات بين بكين وواشنطن توترًا. ويزور وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، الصين منذ الأحد فى محاولة لبدء إذابة الجليد الدبلوماسى.