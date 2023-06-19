جدة - نرمين السيد - وأضاف مدير مستشفى جنين فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نحاول تشغيل أجهزتنا عبر مولدات كهربائية لتجاوز قطع التيار الكهربائى عن مناطق بجنين، ونضطر أحيانا لنقل مصابين رغم خطورة هذه العملية لتوفير قدر أكبر من الرعاية.
وتابع بأن أعداد الجراحين محدودة وهذا يشكل تحديا لإسعاف هذا العدد من المصابين فى نفس الوقت، مشددا على أن كوادر الهلال الأحمر تتحدى الخطر وتعمل فى ظروف خطرة.
كما أكد أن تخصصات جراحات الأعصاب والأوعية الدموية هى من أكثر التخصصات احتياجا فى هذه الظروف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير مستشفى جنين لـ«القاهرة الإخبارية»: 40 إصابة بسبب اقتحام الاحتلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.