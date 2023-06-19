مدير مستشفى جنين لـ«القاهرة الإخبارية»: 40 إصابة بسبب اقتحام الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدير مستشفى جنين فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نحاول تشغيل أجهزتنا عبر مولدات كهربائية لتجاوز قطع التيار الكهربائى عن مناطق بجنين، ونضطر أحيانا لنقل مصابين رغم خطورة هذه العملية لتوفير قدر أكبر من الرعاية.

وتابع بأن أعداد الجراحين محدودة وهذا يشكل تحديا لإسعاف هذا العدد من المصابين فى نفس الوقت، مشددا على أن كوادر الهلال الأحمر تتحدى الخطر وتعمل فى ظروف خطرة.

كما أكد أن تخصصات جراحات الأعصاب والأوعية الدموية هى من أكثر التخصصات احتياجا فى هذه الظروف.