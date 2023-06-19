العالم اليوم - اتفاق تجاري بين كينيا وأوروبا لتعزيز العلاقات مع أفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 02:18 مساءً - وقع الاتحاد الأوروبي وكينيا، الإثنين، اتفاقا تجاريا، ما يحقق نقاطا لبروكسل في إطار سعيها لتعميق العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا.

وقال وزير التجارة الكيني، موزيس كوريا، عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي و كينيا مع مفوض التجارة في التكتل فالديس دومبروفسكيس "اليوم لحظة فخر كبيرة لكينيا، واعتقد بأنها لحظة فخر كبيرة للاتحاد الأوروبي".

وبعد تصديق الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ، ستتيح لكينيا دخول الاتحاد الأوروبي من دون رسوم جمركية. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر سوق لكينيا حيث ترسل نحو خُمس صادراتها الإجمالية إلى أسواقه.

وتتألف هذه الصادرات في الغالب من منتجات زراعية مثل الشاي والبن و50 بالمئة من أزهارها.

وأكد مسؤولون أوروبيون أن كينيا ستقوم تدريجا بفتح أسواقها باستثناء سلسلة من المنتجات الحساسة.

ووصف مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الاتفاقية "يوم بالغ الأهمية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكينيا".

وحضر الرئيس الكيني وليام روتو ونائبه ريغاتي جاتشاغوا مراسم التوقيع.

وأضاف دومبروفسكيس "اتطلع إلى التحرك قدما بأسرع ما يمكن لتوقيع وتطبيق ناجح لهذه الاتفاقية لتتمكن شعوبنا واقتصاداتنا من البدء بالشعور بفوائدها".