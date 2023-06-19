العالم اليوم - قضية الاعتداء الجنسي.. كشف موعد محاكمة داني ألفيس

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 02:18 مساءً - كشفت تقارير إعلامية موعد محاكمة النجم البرازيلي داني ألفيس، الذي يتهم بالاعتداء جنسيا على فتاة في ملهى ليلي.

ويوجد ألفيس في الحبس الاحتياطي، منذ عدة أشهر، في الوقت الذي تتهمه فتاة، تبلغ من العمر 23 عاما، بالاعتداء عليها في ملهى ليلي بمدينة برشلونة.

وسبق أن عارض مكتب المدعي العام، في أكثر من مناسبة، مطلب إطلاق سراح داني مؤقتا.

موعد محاكمة داني ألفيس

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن محاكمة نجم برشلونة السابق ستقام في الخريف المقبل.

كما ذكرت صحيفة "إل بيريوديكو" El Periódico، ومقرها برشلونة، أنه لم يتم بعد تحديد تاريخ دقيق لمثول ألفيس أمام المحكمة.

وأضافت: "لكن المؤكد أن المحاكمة ستعقد بين شهري أكتوبر ونوفمبر 2023".

العقوبة المنتظرة

دخل آخر تعديل في القانون الإسباني، يستهدف تسهيل قيام ضحايا العنف الجنسي بمقاضاة المعتدين، حيز التنفيذ في السابع من أكتوبر الماضي.

وبناء على التعديلات الجديدة، فإن ألفيس يواجه عقوبة السجن من 6 إلى 12 سنة، في حال تأكدت الاتهامات الموجهة إليه.