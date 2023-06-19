العالم اليوم - جراحة إنقاص الوزن عند المراهقين قد تسبب لاحقا هشاشة العظام

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 03:22 مساءً - وجدت دراسة أميركية حديثة أن المراهقين الذين خضعوا لجراحات إنقاص الوزن، معرضون لخطر ضعف العظام والكسور أكثر من غيرهم، وتحذر الدراسة من عدم اتباع نظام غذائي صحي، وإهمال الأطعمة المفيدة لصحة العظام والعضلات بشكل عام بعد إجراء مثل هذه الجراحات.

نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة الأشعة "Radiology" ذكرت أن عملية تكميم المعدة الشائعة جدا قد تقلل من قوة وبنية العظم.

وتزيل عملية تكميم المعدة تقريبا 75% من معدة المريض وهي تعد من العمليات الأكثر رواجا ونجاحا من بين جراحات السمنة.

وقد تتبعت الدراسة نحو 54 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 13 و24 عاما، يعانون من السمنة المعتدلة إلى الشديدة، وتم تقسيمهم لمجموعتين:

المجموعة الأولى خضعت لجراحة إنقاص الوزن.

خضعت لجراحة إنقاص الوزن. المجموعة الثانية تلقت المشورة الغذائية والتمارين الرياضية فقط.

وبعد نحو عامين اختبر العلماء صحة العظام للمشاركين الذين أجروا العملية، ووجدو أن كثافة العظام في الجزء السفلي من العمود الفقري ضعيفة جدا، كما وجدوا كمية كبيرة من دهون نخاع العظم وهي معروفة بتأثيرها السلبي على قوة العظام.

ويشير الباحثون إلى أن هذه العمليات التي تساعد في تقليل مخاطر السمنة على الصحة مثل أمراض القلب والسكري، يجب أن تركز أيضا على أهمية العناصر الغذائية والمعادن التي يمكن أن تنخفض بشكل كبير مما يؤثر على صحة العظام ككل.

وتعليقا على هذه الدراسة ونتائج قال استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور ناظم الرفاعي في حديثه لبرنامج الصباح على دوت الخليج: