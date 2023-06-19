العالم اليوم - صادرات السعودية من النفط تتراجع 3% على أساس شهري في أبريل

انتم الان تتابعون خبر صادرات السعودية من النفط تتراجع 3% على أساس شهري في أبريل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 03:22 مساءً - أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام في أبريل، تراجعت بنحو 2.7 بالمئة إلى 7.316 مليون برميل يوميا من 7.523 مليون برميل يوميا في مارس.

من ناحية أخرى، زادت صادرات السعودية من المنتجات النفطية بواقع 75 ألف برميل يوميا إلى 1.547 مليونا في أبريل.

وتراجع إنتاج المصافي السعودية المحلية بـ 42 ألف برميل يوميا إلى 2.69 مليونا في أبريل، وكذلك تراجع الطلب السعودي على المنتجات النفطية بـ 20 ألف برميل يوميا إلى 2.263 مليون برميل يوميا في أبريل.

وأظهرت بيانات جودي أن إنتاج السعودية من الخام تراجع بثلاثة آلاف برميل يوميا على أساس شهري إلى 10.461 مليون برميل يوميا في أبريل.

وارتفعت مخزونات النفط السعودي 1.977 مليون برميل إلى 149397 مليونا في أبريل، فيما زاد الحرق المباشر للخام في السعودية 35 ألف برميل يوميا إلى 389 ألف برميل يوميا في أبريل.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في أوبك أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.