عقيلة صالح: نقدر دعم مصر للمؤسسات الليبية

وأعرب "صالح"، خلال جلسة بالبرلمان الليبى حضرها حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفقة وفد برلمانى، التى نقلتها "القاهرة الإخبارية"، عن تقديره للدور الذى تلعبه مصر فى دعم ليبيا وشعبها، مستعرضًا بعض المحطات التاريخية بين البلدين، التى كان أبرزها تأسيس المقاومة والجيش الليبى فى مصر لقيادة عمليات تحرير ليبيا من الاحتلال الإيطالى.
وحول المشهد السياسى وجهود لجنة "6+6"، أكد "صالح" أن البرلمان الليبى سيعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة تتولى العمل على الاستحقاق الرئاسى فى أقرب وقت ممكن.
وشدد على تقديره للجهود التى قامت بها لجنة "6+6" من أجل تقريب وجهات النظر، بغية الوصول إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاستمرار فى تنفيذ ما ورد بالاتفاق الليبى، وصولًا بالبلاد إلى السلام والأمن.
ويزور المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الأراضى الليبية، رفقة وفد برلماني، فى إطار تعزيز العلاقات التى تجمع البلدين على المستويات كافة.
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