فتح: الحكومة الإسرائيلية تسعى لحسم القضية الفلسطينية بمنظور صهيونى

جدة - نرمين السيد - وأضاف "زكى"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماع المُنعقد للسلطة الفلسطينية عليه الدعوة إلى إعلان حالة الطوارئ، والحث على مقاومة شعبية للاحتلال الإسرائيلى، بقيادة موحدة وبرنامج واضح.

واعتبر أن اقتحام مدينة جنين ومخيمها، يمثل ردًا على دعوات الصين للجلوس على طاولة المفاوضات وبدء محادثات تهدف فى المقام الرئيسى إلى تسوية القضية والتوصل إلى حل شامل لها، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية لم تولى اهتمامًا كبيرًا ببيانات الإدانة والتنديد لممارساتها.

وكانت الرئاسة الفلسطينية، خلال حديثها لـ"القاهرة الإخبارية"، ذكرت أن الاحتلال الإسرائيلى يشن حربًا شاملة على الشعب الفلسطينى تستهدف تصفية قضيته، مشددًا على أنه لن تُقبل أى تسوية لا ترضى الفلسطينيين.

وأضافت أن الفلسطينيين سيستمرون فى ملاحقة الاحتلال الإسرائيلى فى كل المحافل والمحاكم الدولية، محملًا الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية مسؤولية ما يعانيه الفلسطينيون.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، ارتفاعًا مستمرًا فى أعداد ضحايا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها إلى 3 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاقتحام أسفر عن إصابة 40 شخصًا على الأقل، بينهم 6 مصابين فى حالة خطيرة يخضعون للعلاج بعدد من المستشفيات.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اقتحمت منطقة حى الجابريات ومحيطه قرب أطراف مخيم جنين، وداهمت عدة عمارات ونشرت قناصة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة مع الفلسطينيين.