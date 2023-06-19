الأردن يطالب بوقف الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الأردنية، نحذر من استمرار دوامة العنف التى سيدفع الجميع ثمنها، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وشهدت الساعات القليلة الماضية، ارتفاعًا مستمرًا فى أعداد ضحايا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها إلى 4 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاقتحام أسفر عن إصابة 40 شخصًا على الأقل، بينهم 6 مصابين فى حالة خطيرة يخضعون للعلاج بعدد من المستشفيات.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اقتحمت منطقة حى الجابريات ومحيطه قرب أطراف مخيم جنين، وداهمت عدة عمارات ونشرت قناصة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة مع الفلسطينيين.