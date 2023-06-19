محافظ جنين: إمكاناتنا محدودة وحالة الطوارئ مستمرة بكل المستشفيات

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إمكاناتنا محدودة وهناك حالة طوارئ مستمرة بكل مستشفيات جنين. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد اقتحمت اليوم الإثنين، مدينة جنين ومخيمها، وهو ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة 40 شخصًا على الأقل خلال الهجوم، بينهم 5 حالات حرجة، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

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