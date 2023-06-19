ألمانيا تدخل على خط الوساطة لحل أزمة الصين وأمريكا

جدة - نرمين السيد - وأكد شتاينماير أهمية العلاقات بين العملاقين الاقتصاديين من أجل "الأمن والتعاون العالميين"، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية". جاء ذلك خلال لقائه برئيس الوزراء الصينى لى تشيانج فى برلين خلال أول رحلة للأخير إلى الخارج. جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، يزور الصين منذ الأحد فى محاولة لبدء إذابة الجليد الدبلوماسى.

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