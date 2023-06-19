روسيا: تعاون أوكرانيا مع الناتو يؤخر السلام فى كييف

جدة - نرمين السيد - قال أليكسى بولشوك، مدير دائرة بلدان رابطة الدول المستقلة فى وزارة الخارجية الروسية، إن تعاون كييف الوثيق مع "الناتو" يؤخر تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف "بولشوك": "ليس هدف الغرب هو أمن أوكرانيا، ولكنهم يستخدمونها كأداة لمحاربة روسيا، والتعاون الوثيق بين نظام كييف وحلف شمال الأطلسى، حتى بدون انضمام أوكرانيا للحلف، يؤخر تسوية الأزمة ولا يقربنا من السلام".

وأكد بولشوك: "الغرب مهتم بالضمانات الأمنية لكييف، وتجاهل مصالح موسكو أحد أسباب الأزمة الحالية".

وأوضح أن روسيا تواجه تقدمًا طائشًا من حلف الناتو العدوانى نحو حدودنا، ونحذر من أن أمن بعض الدول لا يمكن ضمانه على حساب أمن دول أخرى، وقدمنا العديد من الخيارات لحل المشكلة، لا سيما من خلال خلق أمن فضاء أوروبى - أطلنطى وأوراسى واحد غير قابل للتجزئة.

وأشار ممثل وزارة الخارجية الروسية إلى أن الاقتراح الأخير لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، كان مسودة اتفاقية ضمان أمنى مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى، لكن هذه المبادرة تم تجاهلها.

ونوه إلى أن الغرب يواصل اتباع طريق المواجهة، وتفكيك نظام الحد من الأسلحة الحالى، وتدمير بقايا الهيكل الأمنى الأوروبى، أصبحت فنلندا عضوًا فى الناتو، والسويد على الطريق، ويتحدثون عن انضمام أوكرانيا، التى وعدوا بها فى عام 2007.