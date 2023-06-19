نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن : الايعاز بالإفراج عن 503 موقوفين إداريا على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 يونيو 2023 04:11 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الداخلية عن الإفراج عن 503 موقوفين إداريا بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
ووفق بيان الوزارة، الأحد، فقد أوعز الوزير مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن 503 موقوفين إداريا، بعد أن تمت دراسة ملفاتهم أصوليا والتأكد من أن الإفراج عنهم لا يشكل خطرا على الأمن والنظام العام.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن : الايعاز بالإفراج عن 503 موقوفين إداريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.