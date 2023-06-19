العالم اليوم - الألعاب العالمية "برلين 2023".. مشاركة إماراتية بارزة

انتم الان تتابعون خبر الألعاب العالمية "برلين 2023".. مشاركة إماراتية بارزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 04:24 مساءً - انطلقت السبت فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "برلين 2023"، والتي تستمر حتى 25 يونيو الجاري، وتشارك فيها بعثة الإمارات بأكبر وفد من الشرق الأوسط، حيث يضم 167 فردا منهم 103 لاعبين ولاعبات، من أصحاب الهمم وذوي التحديات والإعاقات الذهنية والنمائية، ومن بينهم أيضا 46 مدربا لمختلف الرياضات والألعاب.

حفل افتتاح ضخم

وانطلق حفل افتتاح "برلين 2023" باستعراض جميع الوفود المشاركة، فيما ألقى يونيس كينيدي شرايفر رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي كلمة الافتتاح، قبل أن تتم إضاءة شعلة الأمل للأولمبياد، يليها الاحتفال بمشاركة أكثر من 700 عارض، ثم إطلاق الألعاب النارية إيذانا بانطلاق الحدث العالمي.

وأثناء دخول مواكب الدول إلى موقع الحفل، قام اللاعبون بالانفصال عن فرقهم والتوجه إلى نهر الأولمبياد الخاص، لسكب المياه التي أحضروها من أوطانهم، كرمز للاستمرارية والتعاون والترابط، وقام المعمري، بحمل مياه جمعها من واحة العين.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: "مع انطلاق ألعاب برلين 2023، يحدونا الكثير من الثقة والأمل في أداء لاعبينا الذين بذلوا جهودا مكثفة في الاستعداد، واستمرت تدريباتهم لشهور، الكل يريد أن يرفع راية الإمارات عالياً، وأن يعكس قيم المجتمع الإماراتي كالدمج والتسامح والاجتهاد التي لمسها العالم خلال ألعاب أبوظبي 2019".

مشاركة إماراتية بارزة

واستهل لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي مشاركتهم في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي في برلين، بمنافسات الجمباز الايقاعي، عقب حفل الافتتاح الذي كان قد انطلق بحضور جميع الوفود المشاركة في الأولمبياد وشهد مشاركة لاعب من كل دولة، ومثل الإمارات غانم المعمري، وقام مع لاعبي الدول الأخرى، بجمع مقدار بسيط من الماء من وطنه.

ويتنافس لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي في 20 رياضة أبرزها السباحة، والريشة الطائرة، والبولينغ، وألعاب القوى، والكرة الطائرة الشاطئية ذكور، والكرة الطائرة إناث، وكرة السلة، والدراجات الهوائية، والفروسية، والقوة البدنية، كما يشارك عدد منهم في مؤتمرات الشباب القادة المقامة على هامش الألعاب.

استعدادات إماراتية سبقت برلين

وبدأت الاستعدادات لألعاب برلين، بالنسبة للوفد الإماراتي، قبل أكثر من 6 أشهر، بخوض معسكر داخلي في مدينة العين، إضافة إلى عدد من المشاركات الداخلية مثل الأنشطة والفعاليات الرياضية المتنوعة، وكذلك الخارجية للعديد من الفرق سواء كانت معسكرات خاصة أو منافسات.

وكانت أبرز المشاركات الداخلية للاعبي الإمارات قبل السفر إلى الألعاب العالمية في برلين، في فعاليات ماراثون أدنوك، ومنتخب الإمارات للتزلج المدولب، وكذلك مبادلة العالمية للتنس، وبطولة الإمارات لفردي الرجال لكرة الطاولة، وغيرها من البطولات، فيما كانت المشاركات الخارجية ممثلة في دورة الألعاب الوطنية بالنمسا، ودورة ألعاب مالطا العام الماضي، ومشاركة فريق كرة القدم الموحدة للسيدات في معسكر تدريبي باليابان خلال الفترة الماضية.

وساهم تدعيم الأولمبياد الخاص للاعبيه في ارتفاع مستوى قدراتهم على تقديم الأفضل خاصة من اللاعبين أصحاب التحديات، والإعاقات الذهنية والنمائية، في عدد من الاستحقاقات، بعد النجاح الذي تحقق في النسخة الأخيرة التي أقيمت بالإمارات 2019.

استكمال لإنجاز "ألعاب أبوظبي"

وقبل السفر إلى برلين أعلنت شركة "أدنوك" الوطنية الإماراتية عن رعايتها لبعثة الإمارات المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، وهي الاتفاقية التي ستدعم من خلالها "أدنوك" برامج الأولمبياد الخاص الإماراتي الهادفة لتمكين الرياضيين في مختلف الأنشطة الرياضية، بما ينعكس إيجابا على مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي وأصحاب الهمم.

وأكد طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي جاهزية اللاعبين للمشاركة في منافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، بعد فترة إعداد مميزة على مدار الأشهر الماضية، وسط تفاعل كبير من اللاعبين واللاعبات المشاركين، ودعم كبير من أسرهم من أجل تحقيقهم للإنجازات والوقوف على منصات التتويج.

وأضاف:" ما تحقق في نسخة 2019 التي أقيمت في الإمارات، نقطة انطلاقة بالنسبة لنا من أجل دعم لاعبينا في النسخة الحالية من الأولمبياد، كلنا متحمسون لتقديم الأفضل وتشريف الرياضة الإماراتية في هذا المحفل العالمي".