العالم اليوم - أبل تستعد لطرح ميزة جديدة تستهدف العين

انتم الان تتابعون خبر أبل تستعد لطرح ميزة جديدة تستهدف العين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 يونيو 2023 04:24 مساءً - تستعد شركة أبل الأميركية لطرح ميزة جديدة تستهدف العينين، في الوقت الذي تظهر فيه دراسات أن قضاء وقت مطول أمام الشاشات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بقصر النظر.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن أبل ستطلق أداة جديدة في تحديث "iOS 17" القادم لهواتف "آيفون".

وستعمل الأداة، التي تسمى "Screen Distance"، على تحذير المستخدم، في حال كان الهاتف قريبا جدا من وجهه، وبالتحديد من عينيه.

وتم الإعلان عن الميزة الجديدة لأول مرة في حدث "Apple WWDC 2023"، الذي نظم في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

وذكرت أبل: "زيادة المسافة بين العينين والجهاز يمكن أن تساعد الأطفال على تقليل مخاطر الإصابة بقصر النظر، وتمنح المستخدمين البالغين فرصة لتقليل إجهاد العين".

وأضافت: "ستستخدم Screen Time كاميرا TrueDepth لتشجيع المستخدمين على إبعاد أجهزتهم عن أعينهم، لمسافة تزيد عن 12 بوصة (نحو 30 سنتمترا)".

يشار إلى أن من المتوقع إطلاق تحديث "iOS 17" في سبتمبر المقبل.