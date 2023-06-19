زيلينسكى يسخر من بوتين: حضر مواطنيك للخسارة

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى، إن روسيا لن تفشل فقط فى الاستيلاء على المزيد من الأراضى الأوكرانية، بل ستخسر أيضًا ما تحتله الآن.
وسخر أيضا من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذى قال فى سان بطرسبرج، الجمعة الماضى، إن القوات الروسية دمرت خمسة أنظمة دفاع جوى أمريكية باتريوت فى كييف، قائلا "حضّر مواطنيك للخسارة".
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