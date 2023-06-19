روسيا: أحبطنا مخططات إرهابية أوكرانية ضد مسؤولين فى زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - قال جهاز الأمن الاتحادى الروسى، اليوم الإثنين، إنه أحبط سلسلة من "المخططات التخريبية والإرهابية" الأوكرانية كانت تستهدف مسؤولين مدعومين من موسكو فى الأراضى التى تسيطر عليها روسيا داخل أوكرانيا، كما اعتقل امرأة فى إطار تحقيق يجريها، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وذكر الجهاز فى بيان أن الهجمات كانت تستهدف مسؤولى إنفاذ القانون الروس ومسؤولين حكوميين عينتهم روسيا فى منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، وهى واحدة من أربع مناطق أوكرانية تقول موسكو إنها ضمتها منذ بدء ما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة". وتشن أوكرانيا هجومًا مضادًا لاستعادة أراضٍ تقول هى والغرب إنه تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني. ولم تعلق كييف بعد على المزاعم الروسية. وصرّح جهاز الأمن الاتحادى بأنه فتح قضايا جنائية ضد امرأة لم يذكر اسمها، ووصفها بأنها "متواطئة" فى قضايا تتعلق بالإرهاب وحيازة متفجرات بشكل غير قانونى.

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